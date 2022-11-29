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Parla la fidanzata di Jovic: "Quando ci vedevamo all'inizio non pensavo diventasse una cosa seria"

Sofija Milosević, fidanzata di Jovic, ha parlato e raccontato la sua storia con il centravanti della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2022 16:25
Parla la fidanzata di Jovic: "Quando ci vedevamo all'inizio non pensavo diventasse una cosa seria" -
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Parla la fidanzata di Jovic: "Quando ci vedevamo all'inizio non pensavo diventasse una cosa seria"

Sofija Milosević, fidanzata di Luka Jovic, ha parlato ai media serbi di Prva, queste le sue parole sul centravanti della Fiorentina: "Con Luka all'inizio eravamo solo amici, abbiamo iniziato a frequentarci prima che io partissi per l'America, stavo aspettando il visto per tornare lì e ci vedevamo, ma non pensavo potesse nascere qualcosa di serio. Poi ci siamo siamo innamorati anche se all'inizio abbiamo tenuto nascosto tutto perché lui ha un figlio e non doveva passare il messaggio che avessi rotto io la sua famiglia seppur lui fosse solo già da tempo. Luka è più piccolo di me di 6 anni ma questo non è un problema per noi, siamo bambini nel cuore ma al tempo stesso sappiamo essere seri quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti, lui è molto più composto di me nel prendere decisioni importanti anche sotto il profilo delle scelte calcistiche"

Parla la fidanzata di Jovic: "Quando ci vedevamo all'inizio non pensavo diventasse una cosa seria"
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LA RIVELAZIONE DI NICOLETTI

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