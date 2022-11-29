Parla la fidanzata di Jovic: "Quando ci vedevamo all'inizio non pensavo diventasse una cosa seria"

Sofija Milosević, fidanzata di Jovic, ha parlato e raccontato la sua storia con il centravanti della Fiorentina

Sofija Milosević, fidanzata di Luka Jovic, ha parlato ai media serbi di Prva, queste le sue parole sul centravanti della Fiorentina: "Con Luka all'inizio eravamo solo amici, abbiamo iniziato a frequentarci prima che io partissi per l'America, stavo aspettando il visto per tornare lì e ci vedevamo, ma non pensavo potesse nascere qualcosa di serio. Poi ci siamo siamo innamorati anche se all'inizio abbiamo tenuto nascosto tutto perché lui ha un figlio e non doveva passare il messaggio che avessi rotto io la sua famiglia seppur lui fosse solo già da tempo. Luka è più piccolo di me di 6 anni ma questo non è un problema per noi, siamo bambini nel cuore ma al tempo stesso sappiamo essere seri quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti, lui è molto più composto di me nel prendere decisioni importanti anche sotto il profilo delle scelte calcistiche"

LA RIVELAZIONE DI NICOLETTI

https://www.labaroviola.com/nicoletti-rivela-giuntoli-si-era-offerto-alla-fiorentina-barone-disse-no-societa-in-vendita-da-marzo/194122/