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Nazione: Mourinho pazzo di Milenkovic, in tribuna a vedere la Serbia per lui...

La Nazione in edicola oggi torna sul forte interesse maturato da Jose’ Mourinho verso Nikola Milenkovic. Il manager dello United sarà infatti in tribuna ad assistere al prossimo appuntamento delle naz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2018 10:30
Nazione: Mourinho pazzo di Milenkovic, in tribuna a vedere la Serbia per lui... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
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La Nazione in edicola oggi torna sul forte interesse maturato da Jose’ Mourinho verso Nikola Milenkovic. Il manager dello United sarà infatti in tribuna ad assistere al prossimo appuntamento delle nazionale Serba, per osservare da vicino il difensore gigliato. Dovesse restare in sella ai Red Devils, Mou proverà a sferrare un attacco milionario già a gennaio.

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