Corriere della Sera, la Juventus vuole vestire di bianconero Milenkovic. Paratici ci prova

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, Fabio Paratici punta davvero Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è ritenuto il futuro e i bianconeri fanno sul serio per l...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2018 18:28

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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