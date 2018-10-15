Corriere della Sera, la Juventus vuole vestire di bianconero Milenkovic. Paratici ci prova
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, Fabio Paratici punta davvero Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è ritenuto il futuro e i bianconeri fanno sul serio per l...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 18:28
Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, Fabio Paratici punta davvero Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è ritenuto il futuro e i bianconeri fanno sul serio per lui e ci proveranno nei prossimi mesi, cosi riporta il quotidiano.