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Corriere della Sera, la Juventus vuole vestire di bianconero Milenkovic. Paratici ci prova

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, Fabio Paratici punta davvero Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è ritenuto il futuro e i bianconeri fanno sul serio per l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 18:28
Corriere della Sera, la Juventus vuole vestire di bianconero Milenkovic. Paratici ci prova - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, Fabio Paratici punta davvero Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è ritenuto il futuro e i bianconeri fanno sul serio per lui e ci proveranno nei prossimi mesi, cosi riporta il quotidiano.

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