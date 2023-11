Secondo quanto appreso dalla Redazione di Labaro Viola, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, non scenderà in campo nell’amichevole di stasera tra Serbia e Belgio. Milenkovic in accordo con il ct serbo, Dragan Stojkovic, ha deciso di riposare in vista dell’impegno contro la Bulgaria valevole per le qualificazioni all’Europeo 2024.

