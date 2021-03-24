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Il video del gol di Vlahovic con la Serbia, spiazza il portiere contro l'Irlanda. Il viola esulta ancora

Dusan Vlahovic va in gol con la maglia della propria nazionale nella partita contro l'Irlanda, ecco il video della rete del centravanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2021 22:09
Il video del gol di Vlahovic con la Serbia, spiazza il portiere contro l'Irlanda. Il viola esulta ancora - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 11: Dusan Vlahovic (R) of Serbia in action against Adam Szalai (L) of Hungary during the UEFA Nations League group stage match between Serbia and Hungary at Rajko Mitic Stadium on October 11, 2020 in Belgrade, Serbia. (Photo by

Dusan Vlahovic non smette di segnare, il centravanti della Fiorentina classe 2000 ha segnato anche con la maglia della propria nazionale serba, nella partita contro l'Irlanda dove è titolare insieme all'altro giocatore viola, Nikola Milenkovic. Ecco il gol segnato


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