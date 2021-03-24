Il video del gol di Vlahovic con la Serbia, spiazza il portiere contro l'Irlanda. Il viola esulta ancora
Dusan Vlahovic va in gol con la maglia della propria nazionale nella partita contro l'Irlanda, ecco il video della rete del centravanti
A cura di Redazione Labaroviola
24 marzo 2021 22:09
Dusan Vlahovic non smette di segnare, il centravanti della Fiorentina classe 2000 ha segnato anche con la maglia della propria nazionale serba, nella partita contro l'Irlanda dove è titolare insieme all'altro giocatore viola, Nikola Milenkovic. Ecco il gol segnato
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