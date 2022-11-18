Jovic subito in gol con la Serbia su assist di Vlahovic: il tandem con l'ex Fiorentina funziona

Primo test amichevole per la Serbia in vista del Mondiale: in gol Jovic e buon minutaggio per il titolarissimo Milenkovic

Triplice fischio nell'amichevole della Serbia contro il Bahrein: il risultato si chiude sull'1-5. Sia Nikola Milenkovic che Luka Jovic sono partiti titolari: il primo in campo 79 minuti prima di essere sostituito, l'attaccante della Fiorentina, invece, ha giocato l'intera partita ed impreziosito la sua prestazione con il quinto gol serbo proprio nel finale. L'assist per il gol di Jovic è stato confezionato dall'ex Dusan Vlahovic subentrato nel secondo tempo.

LA DELUSIONE DI NICO GONZALEZ SUI SOCIAL

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-e-difficile-accettare-che-un-sogno-crolli-allimprovviso-ma-non-mi-arrendero-mai/193020/