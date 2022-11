Jovic parla anche di Vlahovic: “Ci sentiamo spesso, abbiamo argomenti comuni. Spero continui cosi”

Luka Jovic ai media serbi ha parlato anche del suo rapporto con Dusan Vlahovic, queste le sue parole sull’ex giocatore della Fiorentina e adesso stella della Juventus:

“Con Vlahovic ci sentiamo di tanto in tanto, soprattutto perché siamo anche nello stesso campionato, quindi abbiamo argomenti comuni. Sono felice per Dusan, si merita tutto quello che sta ottenendo in questo momento e spero che continui allo stesso ritmo”

