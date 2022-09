La Serbia fa giocare Jovic solo 80 secondi, messo in campo al 93′ minuto. Che senso ha?

Serata vincente per la Serbia dei viola Jovic, Terzic e Milenkovic (assente in nazionale per infortunio). La gara di Nations League è stata vinta dalla loro nazionale contro la Norvegia grazie ai gol di Vlahovic e Mitrovic. Non c’è stato spazio per Terzic, relegato in panchina, ma non è andato molto meglio per Luka Jovic. Il centravanti della Fiorentina dopo essere stato inserito e aver giocato solo 3 minuti nella partita contro la Svezia di tre giorni fa, ha giocato solo 1 minuto e mezzo contro la Norvegia essendo stato messo in campo al minuto 93. Insomma, non è proprio il massimo inserire in campo un ragazzo, con un risultato già archiviato e definito, solo per pochi secondi per la seconda gara di seguito. Siamo sicuri che questo aiuti Jovic nella sua condizione attuale?

LE PAROLE DI COMMISSO CONDANNANO PRADÈ