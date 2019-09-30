Milenkovic convocato in nazionale: il difensore viola affronta con la sua Serbia gli ostacoli Paraguay e Lituania
C'è anche il nome di Nikola Milenkovic nella lista diramata dal c.t. della Serbia in vista del prossimo duplice impegno ravvicinato della nazionale. Prima la sfida amichevole al Paraguay il 10 ottobre...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 18:34
C'è anche il nome di Nikola Milenkovic nella lista diramata dal c.t. della Serbia in vista del prossimo duplice impegno ravvicinato della nazionale. Prima la sfida amichevole al Paraguay il 10 ottobre, poi il match valido per Euro 2020, contro la Lituania, il 14 ottobre prossimo. Due impegni all'interno dei quali iil difensore viola si augura di partecipare nelle vesti di titolare.