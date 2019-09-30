Labaro Viola

Milenkovic convocato in nazionale: il difensore viola affronta con la sua Serbia gli ostacoli Paraguay e Lituania

C'è anche il nome di Nikola Milenkovic nella lista diramata dal c.t. della Serbia in vista del prossimo duplice impegno ravvicinato della nazionale. Prima la sfida amichevole al Paraguay il 10 ottobre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2019 18:34
Milenkovic convocato in nazionale: il difensore viola affronta con la sua Serbia gli ostacoli Paraguay e Lituania - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Milenkovic
Serbia
Paraguay
Condividi

C'è anche il nome di Nikola Milenkovic nella lista diramata dal c.t. della Serbia in vista del prossimo duplice impegno ravvicinato della nazionale. Prima la sfida amichevole al Paraguay il 10 ottobre, poi il match valido per Euro 2020, contro la Lituania, il 14 ottobre prossimo. Due impegni all'interno dei quali iil difensore viola si augura di partecipare nelle vesti di titolare.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok