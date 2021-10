Vlahovic nella bufera a Firenze, ma in nazionale appare sereno e sorridente. Il video

La questione relativa al mancato rinnovo di contratto con la Fiorentina non sembra turbare la serenità di Dusan Vlahovic. L’attaccante dei viola, in ritiro con la Serbia, che si prepara per le sfide contro Lussemburgo e Azerbaigian, è apparso in un video postato dalla sua Nazionale su Instagram dove sorride e saluta il responsabile dei social della Nazionale. Lo scrive TMW

