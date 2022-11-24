Milenkovic subito titolare contro il Brasile, panchina per Jovic. La Serbia non si affida a Vlahovic in attacco

Tante sorprese di formazione nella Serbia di Stojkovic: Mitrovic guiderà l'attacco e vince il ballottaggio con Vlahovic

Pochi minuti al fischio d'inizio di Brasile-Serbia e sono tante le sorprese di formazione per gli ospiti. Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic partirà dall'inizio (come da previsione), fuori invece l'attaccante Viola Luka Jovic. Il CT serbo Stojkovic sorprende tutti e schiera dal primo minuto Mitrovic lasciando fuori l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic.

Di seguito l'annuncio via Twitter dell'undici titolare

LE PAROLE DI ANTOGNONI

https://www.labaroviola.com/antognoni-assurdo-pensare-che-nico-gonzalez-si-risparmiasse-per-il-mondiale-tifosi-devono-capirlo/193715/