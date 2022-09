La Serbia vince e la nazionale festeggia con i propri tifosi ma Jovic non prende parte alla festa

Luka Jovic ha giocato poco più di 3 minuti nella gara contro la Svezia vinta dalla sua Serbia ieri sera, il centravanti della Fiorentina è stato messo in campo al minuto 90, entrato al posto di Dusan Vlahovic. Dopo la partita tutta la squadra ha festeggiato la vittoria con i proprio tifosi e il momento è stato immortalato da una fotografia nel quale però manca proprio il bomber viola che non ha preso parte alla festa. Forse indispettito proprio dai pochi secondi in cui è stato messo in campo…

L’AVVISO DI ENZO BUCCHIONI