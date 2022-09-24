Bucchioni avvisa: "A gennaio la Fiorentina potrebbe prendere l'attaccante. Vlahovic difficile che torni"

Sosta di campionato e tanti temi in casa Fiorentina dopo l'inizio di stagione parecchio difficile, ne parla Enzo Bucchioni

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul momento della Fiorentina

"La squadra non era abituata a giocare una volta ogni tre giorni, in questi 15 giorni puoi recuperare energie e uomini. In questo momento tra Cabral e Jovic quello più indietro mi sembra Cabral perchè sono 8 mesi che è in Italia, considerato anche che Jovic non gioca da 3 anni come lui ha detto. Dopo 11 partite non siamo contenti del rendimento dei due centravanti, va fatto un'analisi, ci vuole un centravanti vero, sei fortunato che fra 1 mese e mezzo il campionato si ferma e che gennaio è vicino, altrimenti 3 mesi sarebbe stata dura arrivarci. Se Jovic lo vedi crescere e cambia l'atteggiamento va bene, ma se continua questo trend è complicato arrivare in Europa League e quindi deve prendere una decisione, fra i due qual è più debole? La posizione di Cabral è più in bilico perchè sono tanti mesi che è qui.

La Fiorentina con il Verona non ha cambiato modulo, semplicemente si andava ad inserire di più un centrocampista, come faceva lo scorso anno Torreira. Hai cambiato le linee di passaggio. Lo scorso anno quel movimento intorno al centravanti lo faceva Torreira.

Molto difficile che Vlahovic ritorni alla Fiorentina, guadagna quasi 8 milioni di ingaggio, Vlahovic è ormai in un'altra dimensione, non vorrebbe venire lui, figurati se voglia tornare. Ma ha altre ambizioni, come ha puntato i piedi con la Fiorentina lo farà anche con la Juventus, adesso ne deve trovare altri tramite lo scouting come ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia e come fa l'Atalanta

Per me contro l'Atalanta giocherà ancora una volta Kouamè centravanti a meno che Cabral in queste due settimane non sia cresciuto nel lavoro"

LA GAZZETTA PARLA DI VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/la-gazzetta-critica-vlahovic-finisce-in-fuorigioco-il-doppio-rispetto-a-quando-era-nella-fiorentina/187304/