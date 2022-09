La Gazzetta critica Vlahovic: “Finisce in fuorigioco il doppio rispetto a quando era nella Fiorentina”

Dicono che D non ci sia cosa migliore, per ritrovare se stessi, che tornare a casa. Dusan Vlahovic alla Juventus non sta vivendo un momento felice. Il settembre nero racconta di zero gol per zero vittorie tra Serie A e Champions. Con il centravanti serbo da 90 milioni di euro (compresi contributo di solidarietà, bonus e oneri accessori) che sempre più di sovente sbuffa, allarga le braccia, va a sbattere contro avversari reali e immaginari.

Quando un bomber che ha il gol nel sangue non segna da un po’, la testa comincia a ragionare troppo, creandosi ostacoli mentali. Una prova? Il Vlahovic della Juve finisce in fuorigioco il doppio delle volte di quello ammirato con la Fiorentina. Stop, passaggi, movimenti: tutto si complica e lo dicono i numeri. E fateci caso, Dusan in campo non ride più. Almeno sino a ieri. Perché a ridare il sorriso a DV9 ci hanno pensato i compagni di nazionale, nella sua Belgrado. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

