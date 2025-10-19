Il CT della Serbia su Vlahovic: “Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo”

Il CT della Serbia ha espresso la sua sul momento del centravanti Dusan Vlahovic, ritornando anche sul suo passato in viola

Il CT ad interim della Serbia, Zoran Mirkovic, ha parlato di Dusan Vlahovic, facendo un passaggio anche sul suo passato alla Fiorentina:

Può ancora diventare uno dei migliori attaccanti del mondo? “Secondo me sì. E anzi, penso pure che non si possa trovare qualcuno che la pensi diversamente. È un giocatore molto forte anche nel gioco aereo, sulle palle basse, è una macchina da gol. Vlahovic ha qualità, adesso con i suoi 25 anni si trova nel periodo in cui deve essere valorizzato di più”.

Quando era alla Fiorentina sembrava poter arrivare lontanissimo, poi alla Juve ha incontrato qualche difficoltà. “Ma guardi credo si debba comunque dire che Vlahovic ha iniziato in modo positivo la sua avventura in bianconero, giocando i primi sei mesi molto bene. Successivamente però la Juventus non è che abbia conquistato molti successi. Quindi posso capire che qualcuno potesse aspettarsi di più da Dusan, però anche gli altri sarebbero dovuti essere più bravi...”. Lo riporta tuttosport.com