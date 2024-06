Milenkovic post Serbia-Inghilterra: “Arrabbiati per la sconfitta, ma siamo fiduciosi per il proseguimento del torneo, crediamo nella qualificazione”

Il centrale viola Nikola Milenkovic ha giocato ieri sera nel match tra la sua Serbia e l’Inghilterra ed ha parlato al termine della partita: “Siamo arrabbiati per la sconfitta, non abbiamo approcciato bene, ma poi siamo riusciti a giocare come sappiamo soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che può vincere il torneo, quindi, possiamo dirci soddisfatti della nostra gara e della prestazione. Ripartiamo da qui, siamo fiduciosi per il passaggio del turno.”