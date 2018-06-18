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Milenkovic che esordio al mondiale! Ecco i voti dei quotidiani al difensore serbo

Molto positivi i voti che i quotidiani hanno assegnato al giovane centrale della Fiorentina, protagonista sicuramente di un esordio positivo con la sua Serbia contro il Costa Rica al mondiale. Il dife...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 12:09
Milenkovic che esordio al mondiale! Ecco i voti dei quotidiani al difensore serbo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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Molto positivi i voti che i quotidiani hanno assegnato al giovane centrale della Fiorentina, protagonista sicuramente di un esordio positivo con la sua Serbia contro il Costa Rica al mondiale. Il difensore ha giocato centrale nel suo ruolo naturale e non terzino come spesso accade a Firenze

Ecco i voti nel dettaglio:

La Repubblica: 6.

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

La Nazione: 6,5;

Tuttosport: 7

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