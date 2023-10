Serbia, Milenkovic convocato per le sfide contro Ungheria e Montenegro valide per Euro2024

Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Nazionale serba. Presente il difensore centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Ci sarà anche Aleksa Terzic, ex terzino viola passato al Salisburgo nell’ultima sessione di calciomercato. Assente, invece, Luka Jovic in ombra al Milan. La Serbia scenderà in campo Ungheria (14 ottobre) e Montenegro (17 ottobre), validi per le qualificazioni ad Euro2024.