Milenkovic ammettte: “Siamo concentrati su i club, ma abbiamo sempre il mondiale nella testa”

Alla televisione locale ATV ha parlato il difensore della Fiorentina Milenkovic. Queste le sue parole:

“La Coppa del Mondo si avvicina e quella piccola dose di adrenalina ed euforia sta lentamente crescendo. Siamo concentrati sulle nostre partite col club, ma ci sono sempre pensieri sul Mondiale nel cervello. Fiorentina? Sono 6 anni che sono qui. Mi piace tutto qui, dal club, ai tifosi, alla città. Mi sento benissimo e questo è un ambiente in cui si possono fare molti progressi. Cerco di dare il massimo per la Viola. Ho anche firmato un nuovo contratto ed è un onore per me che la società abbia dimostrato ancora una volta la sua fiducia in me. Sento di essere diventato un leader, ed è quello che mi viene chiesto”.

AGNELLI RISCHIA TANTO PER IL CASO PLUSVALENZE