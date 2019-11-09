Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia

Il terzino sintro della Fiorentina, Aleksa Terzic, anche se non ha trovato spazio in prima squadra, è stato convocato di nuovo dalla Serbia Under 21 che giocherà il 15 novembre ed il 19 novembre contr...

Il terzino sintro della Fiorentina, Aleksa Terzic, anche se non ha trovato spazio in prima squadra, è stato convocato di nuovo dalla Serbia Under 21 che giocherà il 15 novembre ed il 19 novembre contro l'Estonia e la Russia.