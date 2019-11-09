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Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia

Il terzino sintro della Fiorentina, Aleksa Terzic, anche se non ha trovato spazio in prima squadra, è stato convocato di nuovo dalla Serbia Under 21 che giocherà il 15 novembre ed il 19 novembre contr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 16:43
Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il terzino sintro della Fiorentina, Aleksa Terzic, anche se non ha trovato spazio in prima squadra, è stato convocato di nuovo dalla Serbia Under 21 che giocherà il 15 novembre ed il 19 novembre contro l'Estonia e la Russia.

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