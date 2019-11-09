Terzic è stato convocato dalla Serbia Under 21 per le partite contro l'Estonia e la Russia
Il terzino sintro della Fiorentina, Aleksa Terzic, anche se non ha trovato spazio in prima squadra, è stato convocato di nuovo dalla Serbia Under 21 che giocherà il 15 novembre ed il 19 novembre contr...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 16:43
Il terzino sintro della Fiorentina, Aleksa Terzic, anche se non ha trovato spazio in prima squadra, è stato convocato di nuovo dalla Serbia Under 21 che giocherà il 15 novembre ed il 19 novembre contro l'Estonia e la Russia.