Terzic: “Alla Fiorentina sono a casa, ogni anno scrivono che devo andare via ma resto sempre”

Il difensore serbo della Fiorentina Terzic ha parlato ai media del suo paese, queste le parole del terzino sinistro viola:

“Tutti gli anni leggo sempre che devo andare via ma poi resto sempre alla Fiorentina. Qui c’è spazio per me e io faccio di tutto per avere un posto in squadra, conosco ormai il calcio italiano, sono qui da 3 anni. Quando sono stato all’Empoli mi sono convinto che il mio posto è in serie A, me la sono guadagnata, con il lavoro e la fatica posso raggiungere dei risultati. Alla Fiorentina mi sento a casa, il clima nello spogliatoio è fantastico ci aiutiamo tanto tra noi, quando parliamo serbo ci capiamo solo noi e nessuno può farlo, qualcuno sta anche cercando di impararlo. A Firenze tutti mi conoscono e tutti seguono il calcio e tutti i calciatori della Fiorentina, quando esco con Jovic gli chiedono foto ad ogni angolo, per questo motivo evitiamo di girare in centro”

