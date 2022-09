Retroscena Corriere, Italiano aveva chiesto alla società un difensore dopo la cessione di Nastasic

Come riportato questa mattina dal Corriere fiorentino, a pochi giorni dal gong di fine trattative, quando in un confronto al centro sportivo, il mister mise sul tavolo la necessità di avere un altro difensore centrale. A maggior ragione, se fosse uscito Nastasic. Anche in quel caso però, gli fu risposto da un dirigente che aveva a disposizione una rosa già ampiamente attrezzata per fare meglio rispetto alla passata stagione. I risultati, sono sotto gli occhi di tutti. E le scelte anche. Basta pensare a giovedì quando, nonostante le assenze di Milenkovic e Quarta, al centro della difesa è stato schierato Amrabat. Non Ranieri, e nemmeno Mandragora. Eppure, qualche giorno prima, sempre Pradè era stato chiaro. «Avevamo deciso di tenere Luca da subito e comunque in quel ruolo possiamo adattare Mandragora».

