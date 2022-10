Terzic racconta: “Esco con Milenkovic e Jovic, ci aiutamo a vincenda. La Fiorentina è un grande club”

Ai microfoni di ATV ha parlato anche il terzino della Fiorentina Terzic. Queste le sue parole:

“Quella sensazione quando ci siamo qualificati per la Coppa del Mondo durerà per tutta la vita e spero di essere nella lista dei convocati per il Qatar. È la cosa più bella che può succedere a un calciatore. Alla partita di Lisbona ero seduto in panchina ma ero felicissimo. Potevo correre da Lisbona a Firenze e tornare da quanto ero felice. Fiorentina? Grande club. Sono contento di essere venuto in Italia da giovane ad imparare tutto quello che serve per diventare un professionista. Solo quando arrivi in ​​un ambiente come questo ti rendi conto di quanto devi concentrarti sulla tua carriera e quali responsabilità devi assumerti. Milenkovic? È il nostro leader. Merita tutti gli elogi e i successi che ottiene. È un grande lavoratore, ma è anche un grande uomo e si merita ogni successo. È arrivato anche Jovic in estate. Ci frequentiamo sempre e cerchiamo di aiutarci a vicenda”.

