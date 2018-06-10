Ct Serbia: "Faccio giocare titolare Milenkovic perchè è forte. Mi ricorda Vidic"

Il commissario tecnico della nazionale serba Krstajić ha parlato del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic dopo averlo fatto giocare titolare contro la Bolivia. Queste le sue parole: "Non ho pa...

Il commissario tecnico della nazionale serba Krstajić ha parlato del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic dopo averlo fatto giocare titolare contro la Bolivia. Queste le sue parole: "Non ho paura di schierare Nikola da titolare, è giovane e due partite di fila le regge senza problemi. Lo conosco bene, è centrato e si comporta molto bene in allenamento. Mi ricorda Vidic"