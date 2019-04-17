L'Atletico Madrid segue da vicino il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic

Secondo quanto riportato dal QS, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è nel mirino dell'Atletico Madrid per sostituire il partente Godin. Però oltre a lui, il club spagnolo sta seguendo an...

Secondo quanto riportato dal QS, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è nel mirino dell'Atletico Madrid per sostituire il partente Godin. Però oltre a lui, il club spagnolo sta seguendo anche Kostas Manolas della Roma, Ruben Dias del Benfica, Skriniar dell'Inter e Andersen della Sampdoria. La Fiorentina la scorsa estate non accettò l'offerta dli 35 milioni del club spagnolo.