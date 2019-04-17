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L'Atletico Madrid segue da vicino il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic

Secondo quanto riportato dal QS, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è nel mirino dell'Atletico Madrid per sostituire il partente Godin. Però oltre a lui, il club spagnolo sta seguendo an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 18:40
L'Atletico Madrid segue da vicino il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato dal QS, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è nel mirino dell'Atletico Madrid per sostituire il partente Godin. Però oltre a lui, il club spagnolo sta seguendo anche Kostas Manolas della Roma, Ruben Dias del Benfica, Skriniar dell'Inter e Andersen della Sampdoria. La Fiorentina la scorsa estate non accettò l'offerta dli 35 milioni del club spagnolo.

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