Vlahovic soddisfatto: “Sono felice dell’esordio in nazionale, ma mi rimane l’amaro in bocca per…”

Dopo l’esordio con la nazionale serba ha parlato l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic:

“Sono contento di aver esordito in Nazionale, mi resto l’amaro in bocca perché non siamo riusciti a battere l’Ungheria. Ho giocato in tutte le Nazionali ma giocare con la selezione maggiore è qualcosa di speciale. E’ un grande onore e un piacere essere qui. I miei compagni mi hanno accettato molto bene, ho giocato insieme a molti ragazzi e con alcuni ci sono anche uscito in privato. Ringrazio il ct per la fiducia. La Scozia? Per noi sarà la partita più importante degli ultimi tre o quattro anni”

LEGGI ANCHE CORSPORT, VLAHOVIC DEVE TRASFORMARSI NELL’IBRAHIMOVIC 2.0: LA FIORENTINA CREDE FORTEMENTE IN LUI