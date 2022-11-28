Ct Serbia spiega le esclusioni: "Troppo pericoloso far entrare Jovic. Vlahovic non era al 100% "

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojković, ha così spiegato le esclusioni di Luka Jovic e Dusan Vlahovic nel pareggio per 3-3 contro il Camerun: “Dusan no...

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojković, ha così spiegato le esclusioni di Luka Jovic e Dusan Vlahovic nel pareggio per 3-3 contro il Camerun: “Dusan non era al 100% oggi. Abbiamo fatto due sostituzioni forzate dei centrali, Pavlovic e Veljkovic, e questo ha sconvolto troppo le nostre idee per far entrare Jovic. Era troppo pericoloso, perché il Camerun aveva quattro giocatori sulla nostra linea di fondo. Non siamo stati intelligenti, abbiamo giocato una buona partita, creato molte occasioni, segnato tre gol, ma non siamo stati abbastanza intelligenti per far finire la partita a nostro favore”.

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