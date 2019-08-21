Vlahovic: "Sono in un grande club, non ho mai avuto dubbi sulla scelta. Mi mancano i miei genitori ma..."

Queste le parole rilasciate dal giovane attaccante viola Dusan Vlahovic a La Repubblica: "Quando sono arrivato a Firenze credevo che questa sarebbe stata una grande occasione per me. La Fiorentina è u...

Queste le parole rilasciate dal giovane attaccante viola Dusan Vlahovic a La Repubblica: "Quando sono arrivato a Firenze credevo che questa sarebbe stata una grande occasione per me. La Fiorentina è un grande club con dei tifosi straordinari. Non ho mai dubitato sulla mia scelta. Sono venuto via da Belgrado molto giovane ed i miei genitori mi mancano, vivo da solo. Quando sento tanto la loro mancanza li chiamo e subito vengono qui a trovarmi. La mia città mi manca ma Firenze è tanto bella". I suoi idoli erano Ibrahimovic, Batistuta e Toni.