Dal centro sportivo, duello tra Maleh e Duncan, Saponara favorito su Sottil, gioca Odriozola

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano alcune indicazioni dal centro sportivo per la probabile formazione della Fiorentina in campo contro la Salernitana. I dubbi sono sostanzialmente tre, il primo è quello tra Odriozola e Venuti, con lo spagnolo in vantaggio. Il secondo è quello tra Duncan e Maleh con il ghanese leggermente preferito su Maleh e Saponara in vantaggio rispetto a Sottil e Callejon. Il resto della squadra dovrebbe essere ormai quella titolare.

LA STORIA DELLA BOMBA CARTA A SALERNO