Empoli si fa avanti per Maleh ma rapporti freddi con Fiorentina, il giocatore ritroverebbe Zanetti

Occhio a Maleh, al centro di un vero e proprio match di calciomercato. Il centrocampista della Fiorentina è il protagonista di queste ultime ore: attorno al suo profilo, si sono fatte sotto Lecce ed Empoli, alla ricerca di un rinforzo dai piedi buoni e con grandi capacità di inserimento. Dunque, proprio come Maleh.

Dunque, Lecce ed Empoli annusano l’occasione. E Maleh naturalmente si sta guardando attorno. In particolare il club toscano potrebbe farsi forte del rapporto tra il calciatore e Paolo Zanetti, che l’ha allenato a Venezia e lo rivorrebbe per aiutare la mediana azzurra. Non è così facile, tuttavia: tra Fiorentina ed Empoli i rapporti sono tesi e non è semplice scioglierli. il motivo? Le manovre dell’ultimo mercato: Parisi e Bajrami da un lato, Zurkowski dall’altro. Affari mai andati in porto.

Per questo, il Lecce sembra in questo momento in pole position. Garantisce la grande storia di Pantaleo Corvino alla Fiorentina: il ricordo è ancora fresco e l’amicizia sempre profonda. E il Salento, ecco, non è proprio una seconda scelta…

A riportarlo è DAZN e l’esperto di mercato Orazio Accomando attraverso il post via Twitter che segue:

