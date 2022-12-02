Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh

Sono diversi i giocatori delusi in maglia viola

I delusi se ne andranno. O proveranno a farlo. Su tutti Zurkowski che ha mercato e potrebbe essere usato anche come pedina di scambio. Valutazioni in corso per Maleh, Ranieri e Duncan. Da sciogliere il nodo Gollini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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