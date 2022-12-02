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Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh

Sono diversi i giocatori delusi in maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2022 09:15
Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Gazzetta, i delusi se ne andranno. Non solo Zurkowski, in partenza dalla Fiorentina c'è anche Maleh

I delusi se ne andranno. O proveranno a farlo. Su tutti Zurkowski che ha mercato e potrebbe essere usato anche come pedina di scambio. Valutazioni in corso per Maleh, Ranieri e Duncan. Da sciogliere il nodo Gollini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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