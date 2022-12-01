Gravina: "Napoli esempio virtuoso del calcio italiano. Il nostro calcio ha ancora problemi"

Le parole di Gravina sul calcio italiano

"La crisi del calcio italiano? Vorrei citare come esempio virtuoso il Napoli: ha ridotto i costi di gestione, ha ceduto i suoi campioni per fare cassa, ha affrontato critiche mediatiche, e ora è meritatamente primo in classifica". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina nel quarto meeting internazionale Sud e Futuri, tenutosi alla Lanterna di Fuksas a Roma e promosso dalla Fondazione Magna Grecia del presidente Nino Foti. "Pensavamo di aver risolto tutti i problemi del calcio italiano col decreto Spalmaperdite del 2001. Invece oggi, nel 2022, abbiamo ancora problemi a produrre risorse", aggiunge Gravina. Lo scrive Ansa.it.

LEGGI ANCHE, AMRABAT BRILLA, IL MAROCCO SCRIVE LA STORIA. L’AGENTE: “SOFYAN, SONO ORGOGLIOSO DI TE

https://www.labaroviola.com/amrabat-brilla-il-marocco-scrive-la-storia-lagente-sofyan-sono-orgoglioso-di-te/194476/