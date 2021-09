CorSport, Amrabat e Maleh, che incubo con la Nazionale: Fiorentina in costante contatto

Ansia, paura, spari sentiti chiaramente dall’albergo: la situazione di grande caos che affligge la Guinea in queste ore sta avendo ripercussioni anche sul microcosmo calcio che rilancia mediaticamente il terrore. Fra loro ci sono i marocchini Amrabat e Maleh della Fiorentina e il guineano Diawara della Roma, tutti rinchiusi per sicurezza in un hotel: hanno vissuto ore difficili ma con la vicinanza da parte delle rispettive società.

La Fiorentina nel corso delle ore è stata sempre in stretto contatto con i suoi due calciatori, Amrabat e Maleh e con la Farnesina per capire l’evolversi della situazione minuto dopo minuto. Ha contattato telefonicamente i tesserati in un clima di rassicurazione reciproca. Lo riporta il Corriere dello Sport.

