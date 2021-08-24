Polverosi: "Maleh a tratti superiore a Castrovilli. Fiorentina non abituata al gioco, ma la strada è tracciata"

Le parole di Alberto Polverosi ai microfoni di Lady Radio

Alberto Polverosi, nota firma de Il Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di alcuni temi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

CASTROVILLI-MALEH "Castrovilli? Mi sembra poco resistente soprattutto nei contrasti. Credo che Maleh sia superiore sotto questo punto di vista. Il centrocampista italo-marocchino mi ricorda molto Massimo Orlando. Ha tempi d’inserimento importanti, credo sarà un calciatore su cui dovremmo soffermarci spesso in questa stagione".

ITALIANO "Ci vuole tempo. La Fiorentina non era abituata a creare gioco. La strada viola è tracciata".

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