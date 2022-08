Maleh: “Sarà emozionante esordire in Europa. Sorteggio? Ci faremo trovare pronti per qualsiasi squadra”

Intervenuto al canale Tik Tok della Fiorentina, Youssef Maleh ha risposto a domande e curiosità dei tifosi. Ecco le sue parole:

“Abbiamo sentito tantissimo affetto nel ritiro di Moena. Ora in Austria sentiamo la loro mancanza e anche ieri l’abbiamo accusato. Contro il Galatasaray abbiamo sofferto in avvio, il campo non era nelle migliori condizioni e poi è stata una gara anche nervosa, anche se poi ci siamo tutti calmati. Loro avevano più partite sulle gambe ma non deve essere un alibi. Non ci prendiamo il risultato ma quanto fatto nella ripresa. A livello di atteggiamento abbiamo comunque fatto bene, il mister ci ha chiesto di considerarla una partita ufficiale e l’abbiamo fatta per gran parti della gara. Abbiamo tenuto il pallino del gioco ma non siamo riusciti a concretizzare, anche io potevo fare meglio sotto porta.

AVVERSARIE CONFERENCE “Non le conosco ma ci faremo trovare pronti qualunque sia la squadra. Sarà una bella emozione esordire in Europa, alcuni di noi ci hanno già giocato e ci daranno una mano”.

TEMPO LIBERO “Cosa facciamo nel tempo libero? Ogni tanto siamo usciti a vedere Salisburgo. Come musica ascolto davvero tutto, musica italiana ma anche francese e spagnola. Ping pong? Non so giocare, ma alcuni come Benassi, Jovic e anche il mister se la cavano alla grande”.