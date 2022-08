Fiorentina-Qatar e Betis-Fiorentina saranno visibili gratuitamente su OnlyBet. Ecco come registrarsi

C’è attesa per le prossime due amichevoli internazionali della Fiorentina. Ecco la buona notizia: le partite verranno trasmesse in esclusiva da OlyBet.tv. E’ lo stesso broadcaster ad indicare come vederle in modo gratuito, per le quali e è necessaria un’iscrizione. Ecco il comunicato: “OlyBet.Tv è official broadcaster delle amichevoli che la Fiorentina giocherà in Austria contro la nazionale del Qatar e a Siviglia con il Betis. Entrambe saranno trasmesse in diretta esclusiva e gratuita solo sui canali di Olybet.TV. La prima contro la nazionale qatariota, organizzatrice del mondiale invernale, si terrà mercoledì 3 Agosto alle ore 18.00, la seconda in terra spagnola contro i biancoverdi dell’ex Joaquin, verrà giocata alle ore 21.00 di Sabato 6 Agosto”.

FIORENTINA-QATAR sarà visibile registrandosi qui: https://olybet.tv/fiorentina-qatar/

Il link della partita verrà inviato tramite mail e sarà attivo a partire dalle 17.30

