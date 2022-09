Il Marocco ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide amichevoli contro Cile e Paraguay. Il nuovo commissario tecnico Regragui, ha confermato Sofyan Amrabat, perno del centrocampo viola e una delle poche note positive di questo avvio di stagione della Fiorentina. Non ci sarà, invece, Youssef Maleh. Presenti anche altri “italiani” come il centrocampista della Sampdoria, Sabiri e Cheddira del Bari.