Maleh ha colto l’attimo, ora vuole avere più spazio: c’è un’Europa da conquistare

Youssef Maleh adesso non intende fermarsi più. Gli sono bastati 300 minuti o poco più per accendere i riflettori su di sé. La Fiorentina su di lui è arrivata prima di ogni altro. Lo ha acquistato un anno fa lasciandolo in prestito al Venezia. Il suo primo pensiero è sempre stato quello di catturare l’attimo. Adesso l’unico obiettivo di Maleh è quello di ritagliarsi sempre più spazio, anche contro il Benevento, dopo domani in Coppa Italia. Ha voglia di continuare a scrivere nuove pagine di emozioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

