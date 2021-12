Qual è il prezzo di Vlahovic? Sarà la chiave del mercato della Fiorentina. Per Scamacca servono 40 milioni ovvero la metà, meno invece per Raspadori. Per Berardi servono minimo 40 milioni cash, sennò il Sassuolo non lo lascia andare. Lo scrive La Nazione.

