Corriere dello Sport scrive: "Cabral guadagna quasi 2 milioni a stagione, sotto esame dalla Fiorentina"

Il mercato della Fiorentina è alle porte, diversi giocatori viola potrebbero lasciare Firenze nel mese di gennaio. Cabral in bilico

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, ci sono 5 giocatori della Fiorentina con le valigie in mano per il mercato di gennaio, vale a dire: Zurkowski, Maleh, Gollini, Ranieri e Benassi. I più certi di lasciare Firenze sono i primi 2 mentre per gli altri l'obiettivo è utilizzarli come pedine di scambio per arrivare a giocatori più funzionali al progetto di Italiano. Dovrebbe restare Cabral, il brasiliano guadagna 1,8 milioni a stagione e resta sotto esame da parte di tutti.

RETROSCENA BERARDI

https://www.labaroviola.com/berardi-offerto-alla-fiorentina-per-30-milioni-societa-preferi-boateng-e-ribery-montella-ci-mise-del-suo/194232/