Secondo quanto riportato dal Equipe, la gara è forte rischio perché in Guinea c’è un tentativo di colpo di stato che potrebbe portare al rinvio della partita. Inoltre in Marocco, sono presenti i due viola Amrabat e Maleh. Attualmente sono in un hotel a tre chilometri dal luogo in cui oggi sono esplosi diversi colpi, però la delegazione marocchina vuole in tutti i modi per trovare una soluzione per tornare in patria il prima possibile.

