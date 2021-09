Amrabat e Maleh sono tornati a Firenze dopo la paura: salvati con un aereo dal Re del Marocco

Finalmente in città dopo l’esperienza terribile in Guinea dove si trovavano con la Nazionale del Marocco quando sono stati sorpresi dal colpo di Stato nella Capitale. Amrabat e Maleh adesso vogliono mettersi tutto alle spalle e pensare alla sfida con l’Atalanta. Il Marocco è scappato dalla Guinea nella notte di domenica, tornando in patria grazie a un aereo messo a disposizione dal Re. Sarà quasi impossibile vederli titolari a Bergamo mentre per Italiano la certezza è Vlahovic. Lo scrive Tuttosport.

