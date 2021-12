Probabile formazione Fiorentina: Italiano ha solo un dubbio, ballottaggio Duncan/Maleh

Per quanto riguarda la probabile formazione della Fiorentina che scenderà in campo contro la Salernitana, i maggiori quotidiani sportivi non hanno dubbi, sono quasi tutti concordi:

Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan/Maleh, Gonzalez, Saponara, Vlahovic.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, VLAHOVIC, LA JUVE PREPARA L’ASSALTO: KULUSEVSKI E RAMSEY VIA PER AVERE I SOLDI GIUSTI