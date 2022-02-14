Chi gioca stasera? Ballottaggio Maleh-Castrovilli, Ikonè ancora in panchina per Sottil titolare?

Fiorentina di scena a La Spezia questa sera, complici le assenze di Torreira e Bonaventura squalificati, ci sono alcuni rebus di formazione

Vincenzo Italiano sfida il suo passato e si prepara a tornare nello stadio in cui si è conquistato la notorietà in Serie A. Nel suo 4-3-3, verso la conferma tre quarti di difesa che hanno regalato la semifinale a Bergamo, con Igor più di Quarta designato a lasciar posto al match-winner Milenkovic. A centrocampo fuori per squalifica Torreira e Bonaventura, in regia tocca ad Amrabat, Duncan è candidato a una maglia dal 1’, mentre Maleh e Castrovilli si giocano l’altra. In attacco Sottil è in forma e dovrebbe affiancare l’altro esterno Nico Gonzalez, in cerca di riscatto, con Piatek favorito su Cabral come punta centrale. Lo riporta TMW

NAINGGOLAN PARLA ED ELOGIA IACHINI

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