Nazione, Maleh torna al Franchi ma non tornerà più a Firenze. C’è Baschirotto: jolly che piace ai viola

C’è l’ex viola Maleh nella rosa del Lecce. Ma il centrocampista (ceduto in prestito) finirà per non tornare più a Firenze, visto che in caso di salvezza, scatterà l’obbligo di riscatto in favore del Lecce. Lecce che con i viola potrebbe concretamente parlare di Baschirotto, jolly difensivo che piacerebbe ai viola. Lo scrive La Nazione.

