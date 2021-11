Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal centro sportivo della Fiorentina non arrivano buone notizie per quanto riguarda Dragowski, il portiere polacco si sta allenando ancora a parte e dunque non recupera per la partita di domani dove in campo scenderà ancora Terracciano. Acciaccato anche Jack Bonaventura, non al meglio della condizione, il centrocampista potrebbe essere sostituito da Maleh.

LA PROMESSA DI BORJA VALERO