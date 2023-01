Amoruso: “Operazione Maleh non eccezionale. Jovic? Tutto più difficile quando attaccante non segna”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno delle ultime notizie in casa Fiorentina, queste le sue dichiarazioni:

“Monza concorrente della Fiorentina? Le ambizioni di Berlusconi le sappiamo: sicuramente i calciatori sanno che potrebbero diventare una squadra rompiscatole e ci proveranno fino alla fine della stagione.

Fiorentina e mercato? La Fiorentina deve cambiare volto, non siamo abituati a vedere questa Fiorentina: sta perdendo colpi, Nico Gonzalez su tutti ma non solo lui. Ci sono squadre che non vogliono lasciare le posizioni in classifica quindi ci vorrebbero dei passi falsi da parte di queste squadre. Se la Fiorentina riuscisse a recuperare dei giocatori non ci sarebbe bisogno di operare sul mercato: ci vuole la continuità.

Jovic? Non è un centravanti vero inutile girarci attorno. I gol sono la base di tutto, i risultati vengono dettati dalle reti. Se l’attaccante non determina con gol e assist diventa tutto molto complicato

Maleh? Operazione che ritengo non eccezionale: sono soldi che comunque la società ha speso ed inevitabilmente ci sarà bisogno di un sostituto a centrocampo. Mi auguro che gli infortunati tornino al meglio.”

