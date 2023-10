Maleh: “Ho sempre visto l’Empoli come un grande club. Contro la Fiorentina occasione per tornare a volare”

Youssef Maleh, ex giocatore della Fiorentina, adesso in forza all’Empoli, ha parlato a Pianeta Empoli ad una settimana dalla sfida contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Al di là di chi sta in panchina ho sempre visto l’Empoli come un grande club che fa rendere al massimo i propri calciatori. Io mi sento bene, cerco di dare una mano alla squadra forse dovrei fare qualche fallo in meno ma lo faccio per la squadra. Contro la Fiorentina è una gara importante sotto tutti i punti si vista, può darci una grande spinta per il proseguo del campionato e sbloccarci definitivamente”

