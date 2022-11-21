La Fiorentina deve sacrificare uno tra Maleh e Zurkowski per mettere il Castrovilli nella lista di serie A

Per mettere il recuperato Castrovilli in lista la Fiorentina dovrà far partire un giocatore, indiziati Zurkowski e Maleh

Il Corriere dello Sport racconta che Castrovilli è vicinissimo al rientro dopo un lungo periodo di inattività. Il quotidiano affronta anche il problema delle liste chiuse, la società sta valutando il da farsi con attenzione anche perché poi a liste chiuse - almeno in Serie A - sarà possibile la sostituzione per una sola volta in stagione fino a un massimo di due slot (portieri esclusi) tra calciatori dello stesso club. Discorso diverso per la Uefa, dove non sono previste finestre “extra” per variare le liste durante l’anno e, in ogni caso, tra l’elenco presentato dopo il mercato estivo e quello dopo la sessione invernale le società non possono effettuare più di tre cambi. Ad oggi l’indiziato principale a lasciare il posto all'ex Bari è uno tra Maleh e Zurkowski.

LA DECISIONE DELLA FIORENTINA PER L'ATTACCO

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