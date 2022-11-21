Nazione, la Fiorentina non prenderà nessun attaccante a gennaio, totale fiducia in Jovic e Cabral
La Fiorentina è soddisfatta di Jovic e Cabral e non intende mettere nuovi innesti in attacco nel mercato di gennaio
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2022 12:29
Il reparto offensivo della Fiorentina, se non si tiene conto delle ultimissime partita, ha faticato non poco in questa prima parte di stagione. Secondo La Nazione tuttavia, questo non ha portato la dirigenza viola a pensare di avere bisogno di nuovi giocatori in attacco a gennaio. Fiducia quindi a Jovic e Cabral, ma come sempre in caso di occasione da cogliere non ci si farà trovare impreparati
LA NAZIONE FA IL PUNTO ANCHE SU GONZALEZ
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