Nazione, la Fiorentina non prenderà nessun attaccante a gennaio, totale fiducia in Jovic e Cabral

La Fiorentina è soddisfatta di Jovic e Cabral e non intende mettere nuovi innesti in attacco nel mercato di gennaio

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2022 12:29

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